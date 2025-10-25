Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 25 ottobre

Stasera in tv, la programmazione di sabato 25 ottobre

RAI1

21.25 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 S.W.A.T.

RAI3

21.20 Sapiens – Un solo pianeta

RETE4

21.32 Non stop

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.15 L’era glaciale – In rotta di collisione

TV8

21.00 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

CIELO

21.20 Gomorra S2

20

21.10 Constantine

27

21.14 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non concluse

34

21.15 L’insegnante va in collegio

