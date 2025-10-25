Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 25 ottobre
RAI1
21.25 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 S.W.A.T.
RAI3
21.20 Sapiens – Un solo pianeta
RETE4
21.32 Non stop
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.15 L’era glaciale – In rotta di collisione
TV8
21.00 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
CIELO
21.20 Gomorra S2
20
21.10 Constantine
27
21.14 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non concluse
34
21.15 L’insegnante va in collegio