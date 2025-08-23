Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 23 agosto

Redazione23 Agosto 2025
RAI1

20.35 Evviva!

RAI2

21.00 Vendicherò mia madre

RAI3

21.00 La Notte Della Taranta 2025

RETE4

21.30 Se son rose

CANALE5

21.37 Ciao Darwin

ITALIA1

21.12 Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo

LA7

21.15 Risvegli

TV8

21.05 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Delitti in famiglia

20

21.01 Rise of the Legend – La nascita della leggenda

27

21.14 Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II

34

21.15 La dottoressa ci sta col colonnello

