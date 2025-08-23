Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 23 agosto
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di sabato 23 agosto
RAI1
20.35 Evviva!
RAI2
21.00 Vendicherò mia madre
RAI3
21.00 La Notte Della Taranta 2025
RETE4
21.30 Se son rose
CANALE5
21.37 Ciao Darwin
ITALIA1
21.12 Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo
LA7
21.15 Risvegli
TV8
21.05 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Delitti in famiglia
20
21.01 Rise of the Legend – La nascita della leggenda
27
21.14 Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II
34
21.15 La dottoressa ci sta col colonnello