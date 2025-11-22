Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 22 novembre

Redazione22 Novembre 2025
RAI1

21.25 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 S.W.A.T.

RAI3

21.25 Indovina chi viene a cena

RETE4

21.33 Unstoppable – Fuori controllo

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.24 Il cacciatore e la regina di ghiaccio

TV8

21.50 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & Disaccordi

20

21.10 Programmato per uccidere

CIELO

21.20 Gomorra – La Serie

27

21.14 Miss FBI – Infiltrata speciale

34

21.15 Sessomatto

