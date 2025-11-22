Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 22 novembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di sabato 22 novembre
RAI1
21.25 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 S.W.A.T.
RAI3
21.25 Indovina chi viene a cena
RETE4
21.33 Unstoppable – Fuori controllo
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.24 Il cacciatore e la regina di ghiaccio
TV8
21.50 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & Disaccordi
20
21.10 Programmato per uccidere
CIELO
21.20 Gomorra – La Serie
27
21.14 Miss FBI – Infiltrata speciale
34
21.15 Sessomatto