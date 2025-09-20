Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 20 settembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di sabato 20 settembre
RAI1
21.30 Pino è… Il Viaggio Del Musicante
RAI2
21.20 Un omicidio per due
RAI3
21.20 Sapiens, Un Solo Pianeta – Foresta Madre
RETE4
21.33 Nemico pubblico
CANALE5
21.34 Ciao darwin 9 giovanni 8.7 – l’ultimo valzer
ITALIA1
21.25 Shazam! Furia degli dei
LA7
20.35 In altre parole
TV8
21.35 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.02 Giustizia a tutti i costi
27
21.14 Non e’ mai troppo tardi
34
21.15 40 gradi all’ombra del lenzuolo