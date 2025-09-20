Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 20 settembre

Redazione20 Settembre 2025
RAI1

21.30 Pino è… Il Viaggio Del Musicante

RAI2

21.20 Un omicidio per due

RAI3

21.20 Sapiens, Un Solo Pianeta – Foresta Madre

RETE4

21.33 Nemico pubblico

CANALE5

21.34 Ciao darwin 9 giovanni 8.7 – l’ultimo valzer

ITALIA1

21.25 Shazam! Furia degli dei

LA7

20.35 In altre parole

TV8

21.35 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi

20

21.02 Giustizia a tutti i costi

27

21.14 Non e’ mai troppo tardi

34

21.15 40 gradi all’ombra del lenzuolo

