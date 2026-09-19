Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 19 settembre

Redazione19 Settembre 2026
Selvaggia Lucarelli parla del Grande Fratello Vip
Selvaggia Lucarelli (Screen Mediaset Infinity)
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 19 settembre

RAI1

21.30 BYD Music Awards

RAI2

21.20 N.C.I.S. – Stagione 23 Episodio 13 – Nulla è per sempre

RAI3

21.20 Blu Notte – Misteri dimenticati

RETE4

21.30 La promessa – Stagione 4 Episodio 234

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.29 San Andreas

TV8

21.40 I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio

20

21.10 Codice: Swordfish

IRIS

21.14 Il Silenzio Degli Innocenti

CIELO

21.45 Armageddon – Giudizio finale

27

21.10 Amore e vendetta Zorro

34

21.15 Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda

ITALIA2

21.00 Amityville Possession

Redazione19 Settembre 2026