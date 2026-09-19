Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 19 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 19 settembre
RAI1
21.30 BYD Music Awards
RAI2
21.20 N.C.I.S. – Stagione 23 Episodio 13 – Nulla è per sempre
RAI3
21.20 Blu Notte – Misteri dimenticati
RETE4
21.30 La promessa – Stagione 4 Episodio 234
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.29 San Andreas
TV8
21.40 I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio
20
21.10 Codice: Swordfish
IRIS
21.14 Il Silenzio Degli Innocenti
CIELO
21.45 Armageddon – Giudizio finale
27
21.10 Amore e vendetta Zorro
34
21.15 Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda
ITALIA2
21.00 Amityville Possession