Stasera in tv, la programmazione di sabato 18 ottobre
RAI1
21.25 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 Nient’altro che la verità – Il caso Serena Mollicone
RAI3
21.20 Sapiens – Un solo pianeta
RETE4
21.33 Air Force One
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.26 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva
TV8
20.30 Alessandro Borghese – Quattro ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & Disaccordi
20
21.10 Senza nome e senza regole
CIELO
21.20 Gomorra
27
21.13 Le amiche della sposa
34
21.15 L’insegnante