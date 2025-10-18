Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 18 ottobre

Redazione18 Ottobre 2025
RAI1

21.25 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 Nient’altro che la verità – Il caso Serena Mollicone

RAI3

21.20 Sapiens – Un solo pianeta

RETE4

21.33 Air Force One

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.26 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva

TV8

20.30 Alessandro Borghese – Quattro ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & Disaccordi

20

21.10 Senza nome e senza regole

CIELO

21.20 Gomorra

27

21.13 Le amiche della sposa

34

21.15 L’insegnante

