Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 17 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 17 ottobre
RAI1
21.30 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 N.C.I.S. – Stagione 23 Episodio 19 – Patto col Diavolo
RAI3
21.30 Blu Notte – Misteri dimenticati
RETE4
21.30 Inside man
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.28 L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri
TV8
21.40 I delitti del BarLume – Mare forza quattro
20
21.10 Fire Down Below – L’inferno sepolto
IRIS
21.22 Bomb Squad
RAIMOVIE
21.10 C’era una volta in America
CIELO
21.15 Petra
34
21.15 L’insegnante viene a casa
ITALIA2
21.00 Il signore della morte