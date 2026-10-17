Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 17 ottobre

Redazione17 Ottobre 2026
Blu Notte – Misteri Dimenticati, ritorna Carlo Lucarelli su Rai Tre: ecco quando va in onda
Blu Notte – Misteri Dimenticati, ritorna Carlo Lucarelli su Rai Tre: ecco quando va in onda
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di sabato 17 ottobre

RAI1

21.30 Ballando con le stelle 

RAI2

21.20 N.C.I.S. – Stagione 23 Episodio 19 – Patto col Diavolo

RAI3

21.30 Blu Notte – Misteri dimenticati

RETE4

21.30 Inside man

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.28 L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri

TV8

21.40 I delitti del BarLume – Mare forza quattro

20

21.10 Fire Down Below – L’inferno sepolto

IRIS

21.22 Bomb Squad

RAIMOVIE

21.10 C’era una volta in America

CIELO

21.15 Petra

34

21.15 L’insegnante viene a casa 

ITALIA2

21.00 Il signore della morte

Promo Manfredi Ricevimenti
Redazione17 Ottobre 2026