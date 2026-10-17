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Meteo prossimi giorni: piogge scarse (o assenti!) in Capitanata

Arriva l’autunno in Italia nei prossimi giorni e stavolta sembra colpire soprattutto il centronord ed il versante tirrenico.

Le piogge saranno consistenti per ben 10 giorni dalla prossima settimana.

Piogge molto abbondanti sulla Liguria e tutta la fascia prealpina, compresa l’alta Pianura Padana. Piogge di un certo peso cadranno anche lungo il versante tirrenico fino alla Campania. Più scarse le piogge lungo il versante adriatico e più irregolari al sud e sulla Sardegna. Quasi nulle in Capitanata.

Piogge di un certo peso cadranno anche sull’estremo nord-est, lungo il versante tirrenico ed il settore ionico. Più irregolari, ma sempre presenti, le piogge sui restanti settori italici.