Meteo prossimi giorni: piogge scarse (o assenti!) in Capitanata
Meteo prossimi giorni: piogge scarse (o assenti!) in Capitanata
Arriva l’autunno in Italia nei prossimi giorni e stavolta sembra colpire soprattutto il centronord ed il versante tirrenico.
Le piogge saranno consistenti per ben 10 giorni dalla prossima settimana.
Piogge molto abbondanti sulla Liguria e tutta la fascia prealpina, compresa l’alta Pianura Padana. Piogge di un certo peso cadranno anche lungo il versante tirrenico fino alla Campania. Più scarse le piogge lungo il versante adriatico e più irregolari al sud e sulla Sardegna. Quasi nulle in Capitanata.
Piogge di un certo peso cadranno anche sull’estremo nord-est, lungo il versante tirrenico ed il settore ionico. Più irregolari, ma sempre presenti, le piogge sui restanti settori italici.