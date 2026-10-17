Sport Manfredonia
Serie D girone H: il programma dell’ottava giornata
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Serie D girone H: il programma dell’ottava giornata
Ottava giornata A 18/10/2026
Brindisi – Nardò
F. Andria – Virtus Francavilla
Gladiator – Real Aversa
Gravina – Francavilla
Manfredonia – Ischia
Martina – Nocerina
Melfi – Bisceglie
Palmese – Ebolitana
Real Forio – Turris
Classifica
Virtus Francavilla 18
Martina 15
Bisceglie 15
Turris 15
Nocerina 13
Gravina 12
Brindisi 12
Manfredonia 11
Real Aversa 10
Gladiator 8
Ebolitana 8
Real Forio 7
Palmese 7
Fidelis Andria 7
Ischia 5
Francavilla 4
Nardò 4
Melfi 4
Nona giornata A 25/10/2026
Bisceglie – Brindisi
Ebolitana – Gravina
Francavilla – Real Forio
Ischia – Martina
Melfi – Palmese
Nardò – Fidelis Andria
Nocerina – Gladiator
Real Aversa – Turris
Virtus Francavilla – Manfredonia