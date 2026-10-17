Manfredonia, oggi in protesta gli olivicoltori

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Presidio e protesta a difesa del territorio: oggi tutti al fianco degli olivicoltori

Prosegue la mobilitazione degli olivicoltori per difendere il lavoro, l’agricoltura e il futuro del nostro territorio. Una protesta che merita attenzione e solidarieta’, perche’ dietro ogni azienda agricola ci sono sacrifici, famiglie e un patrimonio economico e culturale che non possiamo permetterci di perdere.

Per questo rivolgiamo un appello a tutta la cittadinanza, alle associazioni, ai lavoratori e alle istituzioni: partecipiamo numerosi e facciamo sentire la nostra vicinanza a chi sta lottando per i propri diritti e per la dignita’ del lavoro agricolo.

Il corteo partira’ oggi, alle ore 8 circa, entrando a Manfredonia da via Gargano, proseguendo per via Dante Alighieri e viale Miramare, fino a raggiungere piazza Marconi.

Difendere gli olivicoltori significa difendere l’economia, l’identita’ e il futuro della nostra terra. Non lasciamoli soli: la partecipazione di tutti puo’ fare la differenza.