Stasera in tv, la programmazione di sabato 16 agosto
RAI1
20.35 Evviva!
RAI2
21.00 In fuga dall’incubo
RAI3
21.20 Il grande Jake
RETE4
21.29 Io & Marilyn
CANALE5
21.37 Ciao Darwin
ITALIA1
21.15 Cremonese – Palermo
LA7
21.15 Quel che resta del giorno
TV8
21.00 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
20.25 Inter – Olympiacos
20
20.38 Cagliari- Entella
27
21.14 Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills
34
21.15 La dottoressa del distretto militare