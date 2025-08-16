Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 16 agosto

Redazione16 Agosto 2025
RAI1

20.35 Evviva!

RAI2

21.00 In fuga dall’incubo

RAI3

21.20 Il grande Jake

RETE4

21.29 Io & Marilyn

CANALE5

21.37 Ciao Darwin

ITALIA1

21.15 Cremonese – Palermo

LA7

21.15 Quel che resta del giorno

TV8

21.00 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

20.25 Inter – Olympiacos

20

20.38 Cagliari- Entella

27

21.14 Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills

34

21.15 La dottoressa del distretto militare

