Stasera in tv, la programmazione di sabato 15 novembre

Redazione15 Novembre 2025
RAI1

21.25 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 S.W.A.T.

RAI3

21.20 No other land

RETE4

21.33 Midway

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.24 Biancaneve e il cacciatore

TV8

21.10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

21.30 Accordi e Disaccordi

20

21.10 Sfida tra i ghiacci

CIELO

20.35 Svizzera-Svezia

27

21.12 Miss detective

34

21.15 La moglie in vacanza…l’amante in città

