Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 14 febbraio
RAI1
21.30 The Voice Kids
RAI2
21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
RAI3
21.25 Balla coi lupi
RETE4
21.34 Non c’è due senza quattro
CANALE5
21.40 C’è posta per te
ITALIA1
21.27 Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone
LA7
20.35 In altre parole
TV8
21.10 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.10 After the sunset
CIELO
21.20 Gomorra – La serie
27
21.16 Scuola di polizia 6
34
21.15 La moglie in vacanza…l’amante in città