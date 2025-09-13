Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 13 settembre

Redazione13 Settembre 2025
RAI1

21.30 TIM Music Awards

RAI2

21.20 Un omicidio per due

RAI3

21.25 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

RETE4

21.33 Grace for the world

CANALE5

21.43 Ciao Darwin

ITALIA1

21.20 Shazam!

LA7

20.35 In altre parole

TV8

21.05 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Delitti in famiglia

20

21.02 Duro da uccidere

27

21.11 Tammy

34

21.15 Cornetti alla crema

