Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 13 settembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di sabato 13 settembre
RAI1
21.30 TIM Music Awards
RAI2
21.20 Un omicidio per due
RAI3
21.25 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
RETE4
21.33 Grace for the world
CANALE5
21.43 Ciao Darwin
ITALIA1
21.20 Shazam!
LA7
20.35 In altre parole
TV8
21.05 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Delitti in famiglia
20
21.02 Duro da uccidere
27
21.11 Tammy
34
21.15 Cornetti alla crema