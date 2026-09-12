Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 12 settembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di sabato 12 settembre
RAI1
21.30 Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit
RAI2
20.55 Pallavolo – Europei 2026 – Grecia Vs Italia
RAI3
21.20 Vermiglio
RETE4
21.33 La promessa – Stagione 4 Episodio 228
CANALE5
21.20 Pooh 60 La Nostra Storia
ITALIA1
21.19 Viaggio nell’isola misteriosa
TV8
21.40 I delitti del BarLume – Un due tre stella
20
21.10 Amici per la morte
CIELO
21.20 Mr Crocodile Dundee II
27
21.14 Amore e vendetta Zorro – Stagione 1 Episodio 1
34
21.15 Giovannona Coscialunga disonorata con onore
ITALIA2
21.00 It