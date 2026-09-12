Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 12 settembre

Redazione12 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 12 settembre

RAI1

21.30 Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit

RAI2

20.55 Pallavolo – Europei 2026 – Grecia Vs Italia

RAI3

21.20 Vermiglio

RETE4

21.33 La promessa – Stagione 4 Episodio 228

CANALE5

21.20 Pooh 60 La Nostra Storia

ITALIA1

21.19 Viaggio nell’isola misteriosa

TV8

21.40 I delitti del BarLume – Un due tre stella

20

21.10 Amici per la morte

CIELO

21.20 Mr Crocodile Dundee II

27

21.14 Amore e vendetta Zorro – Stagione 1 Episodio 1

34

21.15 Giovannona Coscialunga disonorata con onore

ITALIA2

21.00 It

Redazione12 Settembre 2026