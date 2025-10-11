Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 11 ottobre
RAI1
20.30 Italia-Estonia
RAI2
21.20 Ti vorrei come mia figlia
RAI3
21.20 Sapiens – Un solo pianeta
RETE4
21.35 Uno di noi
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.23 L’era glaciale 3
TV8
21.30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
NOVE
21.30 Accordi e disaccordi
20
21.07 King Arthur
27
21.14 Molto incinta
34
21.00 L’infermiera di notte