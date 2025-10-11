Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 11 ottobre

Redazione11 Ottobre 2025
Credit Foto Getty Images
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di sabato 11 ottobre

RAI1

20.30 Italia-Estonia

RAI2

21.20 Ti vorrei come mia figlia

RAI3

21.20 Sapiens – Un solo pianeta

RETE4

21.35 Uno di noi

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.23 L’era glaciale 3

TV8

21.30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

21.30 Accordi e disaccordi

20

21.07 King Arthur

27

21.14 Molto incinta

34

21.00 L’infermiera di notte

Redazione11 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]