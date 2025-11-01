Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 1 novembre
RAI1
21.25 Ballando Con Le Stelle
RAI2
21.20 S.W.A.T.
RAI3
20.50 Tosca (Teatro Dell’Opera Di Roma, 2025)
RETE4
21.34 Un uomo tranquillo
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.21 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini
LA7
20.35 In altre parole
TV8
21.30 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.10 Mr. Nice Guy
27
21.12 Dave – Presidente per un giorno
34
21.15 L’insegnante viene a casa