Stasera in tv, la programmazione di sabato 1 novembre

Redazione1 Novembre 2025
RAI1

21.25 Ballando Con Le Stelle

RAI2

21.20 S.W.A.T.

RAI3

20.50 Tosca (Teatro Dell’Opera Di Roma, 2025)

RETE4

21.34 Un uomo tranquillo

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.21 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini

LA7

20.35 In altre parole

TV8

21.30 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi

20

21.10 Mr. Nice Guy

27

21.12 Dave – Presidente per un giorno

34

21.15 L’insegnante viene a casa

