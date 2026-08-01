Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 1 agosto

Redazione1 Agosto 2026
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 1 agosto

RAI1

21.30 47° Festival Circo di Montecarlo

RAI2

21.20 European Aquatics Parigi 2026

RAI3

21.25 Per un pugno di dollari

RETE4

21.33 Due settimane per innamorarsi

CANALE5

21.21 Ciao Darwin 9 giovanni.8.7.

ITALIA1

21.16 Jurassic Park III 

TV8

21.40 Kiss Kiss Way 2026

NOVE

21.30 Crimini italiani – I misteri di Arce

20

21.10 Asher

RAIMOVIE

21.10 Dirty Dancing – Balli proibiti

27

21.14 Tutto in una notte

34

21.15 Paolo il caldo

tenuta santa lucia
Redazione1 Agosto 2026