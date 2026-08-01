Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 1 agosto
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di sabato 1 agosto
RAI1
21.30 47° Festival Circo di Montecarlo
RAI2
21.20 European Aquatics Parigi 2026
RAI3
21.25 Per un pugno di dollari
RETE4
21.33 Due settimane per innamorarsi
CANALE5
21.21 Ciao Darwin 9 giovanni.8.7.
ITALIA1
21.16 Jurassic Park III
TV8
21.40 Kiss Kiss Way 2026
NOVE
21.30 Crimini italiani – I misteri di Arce
20
21.10 Asher
RAIMOVIE
21.10 Dirty Dancing – Balli proibiti
27
21.14 Tutto in una notte
34
21.15 Paolo il caldo