Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 8 ottobre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 8 ottobre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 Occhi di gatto
RAI3
21.20 Chi L’Ha Visto?
RETE4
21.33 Realpolitik
CANALE5
21.20 Io canto family
ITALIA1
21.24 3 Days to Kill
LA7
21.15 Lezioni di mafie
TV8
21.35 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Circo Massimo
20
21.09 Battleship
27
21.10 Una spia e mezzo
34
21.00 Caccia al tesoro