Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 8 ottobre

Redazione8 Ottobre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 Occhi di gatto

RAI3

21.20 Chi L’Ha Visto?

RETE4

21.33 Realpolitik

CANALE5

21.20 Io canto family

ITALIA1

21.24 3 Days to Kill

LA7

21.15 Lezioni di mafie

TV8

21.35 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Circo Massimo

20

21.09 Battleship

27

21.10 Una spia e mezzo

34

21.00 Caccia al tesoro

