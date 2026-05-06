Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 6 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 6 maggio
RAI1
21.30 David di Donatello 2026
RAI2
21.30 Mare fuori
RAI3
21.15 Chi l’ha visto?
RETE4
21.33 Real Politik
CANALE5
21.20 Tim Battiti Live Spring
ITALIA1
21.27 Canary Black
TV8
21.40 Alessandro Borghese 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Ma… diamoci del tu… da Basilea
20
21.10 The Day after tomorrow
CIELO
21.20 On the Line
27
21.10 Arma letale 3
34
21.00 I quattro dell’Ave Maria