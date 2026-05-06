Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 6 maggio

Redazione6 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 6 maggio

RAI1

21.30 David di Donatello 2026

RAI2

21.30 Mare fuori

RAI3

21.15  Chi l’ha visto?

RETE4

21.33 Real Politik

CANALE5

21.20 Tim Battiti Live Spring

ITALIA1

21.27 Canary Black

TV8

21.40 Alessandro Borghese 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Ma… diamoci del tu… da Basilea

20

21.10 The Day after tomorrow

CIELO

21.20 On the Line

27

21.10 Arma letale 3

34

21.00 I quattro dell’Ave Maria

Promo Maiorano
Redazione6 Maggio 2026