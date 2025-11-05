Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 5 novembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 5 novembre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 9-1-1
RAI3
21.20 Chi L’Ha Visto?
RETE4
21.32 Realpolitik
CANALE5
21.20 Pavarotti.. l’uomo che emoziono’ il mondo
ITALIA1
21.20 The Lost City
LA7
21.15 Una giornata particolare – La Repubblica Romana: Garibaldi contro il Papa
TV8
20.55 Manchester City – Borussia Dortmund
NOVE
21.30 La Corrida
20
21.09 Mission: Impossible
27
21.11 Richie Rich – Il piu’ ricco del mondo
34
21.00 L’ora legale