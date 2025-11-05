Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 5 novembre

Redazione5 Novembre 2025
foto Amadeus la corrida
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 5 novembre

RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 9-1-1

RAI3

21.20 Chi L’Ha Visto?

RETE4

21.32 Realpolitik

CANALE5

21.20 Pavarotti.. l’uomo che emoziono’ il mondo

ITALIA1

21.20 The Lost City

LA7

21.15 Una giornata particolare – La Repubblica Romana: Garibaldi contro il Papa

TV8

20.55 Manchester City – Borussia Dortmund

NOVE

21.30 La Corrida

20

21.09 Mission: Impossible

27

21.11 Richie Rich – Il piu’ ricco del mondo

34

21.00 L’ora legale

Redazione5 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©