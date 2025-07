[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 30 luglio

RAI1

21.30 Sister Act 2 – Più svitata che mai

RAI2

21.20 Rocco Schiavone

RAI3

21.20 Il Caso

RETE4

21.23 Zona bianca

CANALE5

21.40 Temptation Island

ITALIA1

21.18 Chicago Med

LA7

21.15 La Torre di Babele – La fine di Mussolini

TV8

21.35 Ultimatum alla Terra

NOVE

21.30 Ex – Amici come prima!

20

21.11 All things to all men

27

21.14 Una bugia di troppo

34

21.00 Uno di famiglia