Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 3 settembre
RAI1
21.30 One true loves
RAI2
21.20 Rocco Schiavone
RAI3
21.20 Ricomincio da tre
RETE4
21.23 Zona bianca
CANALE5
21.40 Una seconda occasione
ITALIA1
21.18 Chicago Med
LA7
21.15 In viaggio con Barbero – Francesco Un Santo Scomodo
TV8
21.35 Jumanji
NOVE
21.30 Hunter Killer – Caccia negli abissi
20
21.08 V per Vendetta
27
21.12 Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro
34
21.00 Tiramisu’