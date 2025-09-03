Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 3 settembre

Redazione3 Settembre 2025
RAI1

21.30 One true loves

RAI2

21.20 Rocco Schiavone

RAI3

21.20 Ricomincio da tre

RETE4

21.23 Zona bianca

CANALE5

21.40 Una seconda occasione

ITALIA1

21.18 Chicago Med

LA7

21.15 In viaggio con Barbero – Francesco Un Santo Scomodo

TV8

21.35 Jumanji

NOVE

21.30 Hunter Killer – Caccia negli abissi

20

21.08 V per Vendetta

27

21.12 Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro

34

21.00 Tiramisu’

