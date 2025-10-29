Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 29 ottobre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 9-1-1
RAI3
21.20 Chi L’Ha Visto?
RETE4
21.32 Realpolitik
CANALE5
21.20 This is me
ITALIA1
21.24 Hercules – La leggenda ha inizio
TV8
21.35 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Circo Massimo
20
21.11 Trespass
CIELO
21.14 Vulcano – Los Angeles 1997
27
21.13 40 anni vergine
34
21.00 Grandi Magazzini