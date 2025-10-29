Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 29 ottobre

Redazione29 Ottobre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 9-1-1

RAI3

21.20 Chi L’Ha Visto?

RETE4

21.32 Realpolitik

CANALE5

21.20 This is me

ITALIA1

21.24 Hercules – La leggenda ha inizio

TV8

21.35 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Circo Massimo

20

21.11 Trespass

CIELO

21.14 Vulcano – Los Angeles 1997

27

21.13 40 anni vergine

34

21.00 Grandi Magazzini

