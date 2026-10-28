Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 28 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 28 ottobre
RAI1
21.30 Tale e quale Show
RAI2
21.20 Patù, la passione delle idee
RAI3
21.15 Chi l’ha visto?
RETE4
21.30 E’ sempre cartabianca
CANALE5
21.20 Il volo – Uno per tutti
ITALIA1
21.20 The Lost City
TV8
21.40 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 10 – Modenese
NOVE
21.15 Che tempo che fa – Il tavolo
20
21.10 Die Hard – Vivere o morire
CIELO
21.20 X Factor – Stagione 20 Episodio 7 – Live 1
27
21.15 Una notte da leoni 2
LA5
21.20 L’amore non va in vacanza
34
21.00 Altrimenti ci arrabbiamo
ITALIA2
21.10 Annabelle 2: Creation