Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 28 ottobre

Redazione28 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 28 ottobre

RAI1

21.30 Tale e quale Show

RAI2

21.20 Patù, la passione delle idee

RAI3

21.15 Chi l’ha visto?

RETE4

21.30 E’ sempre cartabianca

CANALE5

21.20 Il volo – Uno per tutti

ITALIA1

21.20 The Lost City

TV8

21.40 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 10 – Modenese

NOVE

21.15 Che tempo che fa – Il tavolo

20

21.10 Die Hard – Vivere o morire

CIELO

21.20 X Factor – Stagione 20 Episodio 7 – Live 1

27

21.15 Una notte da leoni 2

LA5

21.20 L’amore non va in vacanza

34

21.00 Altrimenti ci arrabbiamo

ITALIA2

21.10 Annabelle 2: Creation

Redazione28 Ottobre 2026