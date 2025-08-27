Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 27 agosto
RAI1
21.30 Il segreto di Isabelle
RAI2
21.20 Rocco Schiavone
RAI3
21.20 Jannacciami!
RETE4
21.23 Zona bianca
CANALE5
21.38 Nata per te
ITALIA1
21.20 Chicago Med
LA7
21.15 La Torre di Babele – Il caso Ciano
TV8
21.35 What Women Want – Quello che le donne vogliono
NOVE
21.30 12 Round
20
21.07 Dual – Il clone
27
21.14 Lo smoking
34
21.00 Anni 60