Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 27 agosto

Redazione27 Agosto 2025
RAI1

21.30 Il segreto di Isabelle

RAI2

21.20 Rocco Schiavone

RAI3

21.20 Jannacciami!

RETE4

21.23 Zona bianca

CANALE5

21.38 Nata per te

ITALIA1

21.20 Chicago Med

LA7

21.15 La Torre di Babele – Il caso Ciano

TV8

21.35 What Women Want – Quello che le donne vogliono

NOVE

21.30 12 Round

20

21.07 Dual – Il clone

27

21.14 Lo smoking

34

21.00 Anni 60

