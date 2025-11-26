Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 26 novembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 26 novembre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 The equalizer 2 – Senza perdono
RAI3
21.20 Chi l’ha visto?
RETE4
21.33 RealPolitik
CANALE5
21.20 Gigi & Vanessa insieme
ITALIA1
21.25 Fast & Furious – Hobb & Shaw
TV8
21.00 Arsenal – Bayern Monaco
NOVE
21.30 La Corrida
20
21.10 Il mondo perduto: Jurassic Park
IRIS
21.21 Eyes Wide Shut
27
21.14 Un poliziotto alle elementari
34
21.00 Il 7 e l’8