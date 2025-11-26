Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 26 novembre

Redazione26 Novembre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 The equalizer 2 – Senza perdono

RAI3

21.20 Chi l’ha visto?

RETE4

21.33 RealPolitik

CANALE5

21.20 Gigi & Vanessa insieme

ITALIA1

21.25 Fast & Furious – Hobb & Shaw

TV8

21.00 Arsenal – Bayern Monaco

NOVE

21.30 La Corrida

20

21.10 Il mondo perduto: Jurassic Park

IRIS

21.21 Eyes Wide Shut

27

21.14 Un poliziotto alle elementari

34

21.00 Il 7 e l’8

