Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 25 marzo

Redazione25 Marzo 2026
foto stasera tutto è possibile
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 25 marzo

RAI1

21.30 Morgane – Detective Geniale

RAI2

21.20 Stasera tutto è possibile

RAI3

21.20 Chi l’ha visto?

RETE4

21.33 Real Politik

CANALE5

21.21 Vanina un vicequestore a Catania

ITALIA1

21.15 Le Iene

TV8

21.40 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Anni Settanta: terrore e diritti

20

21.07 Duro da uccidere

CIELO

21.20 The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

27

21.10 La famiglia Addams 2

34

21.10 Cado dalle nubi

Redazione25 Marzo 2026
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