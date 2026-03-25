Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 25 marzo
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 25 marzo
RAI1
21.30 Morgane – Detective Geniale
RAI2
21.20 Stasera tutto è possibile
RAI3
21.20 Chi l’ha visto?
RETE4
21.33 Real Politik
CANALE5
21.21 Vanina un vicequestore a Catania
ITALIA1
21.15 Le Iene
TV8
21.40 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Anni Settanta: terrore e diritti
20
21.07 Duro da uccidere
CIELO
21.20 The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe
27
21.10 La famiglia Addams 2
34
21.10 Cado dalle nubi