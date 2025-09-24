Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 24 settembre

Redazione24 Settembre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 Occhi di gatto

RAI3

21.20 Chi L’Ha Visto?

RETE4

21.33 Realpolitik

CANALE5

21.46 Io canto family

ITALIA1

21.00 Como – Sassuolo

LA7

21.15 Lezioni di mafie

TV8

21.35 Mia Moglie Per Finta

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.12 Final Score

27

21.14 La Famiglia Addams 2

34

21.00 Baciato dalla fortuna

