Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 24 settembre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 Occhi di gatto
RAI3
21.20 Chi L’Ha Visto?
RETE4
21.33 Realpolitik
CANALE5
21.46 Io canto family
ITALIA1
21.00 Como – Sassuolo
LA7
21.15 Lezioni di mafie
TV8
21.35 Mia Moglie Per Finta
NOVE
21.30 Comedy Match
20
21.12 Final Score
27
21.14 La Famiglia Addams 2
34
21.00 Baciato dalla fortuna