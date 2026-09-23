Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 23 settembre

Redazione23 Settembre 2026
La Ruota della Fortuna
La Ruota della Fortuna . Foto: @mediaset infinity
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 23 settembre

RAI1

21.30 Tale e quale Show

RAI2

21.20 Con Air

RAI3

21.15 Chi l’ha visto?

RETE4

21.30 E’ sempre cartabianca

CANALE5

20.40 La ruota dei campioni… e delle stelle

ITALIA1

21.26 Shark – Il primo squalo

TV8

21.40 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 7 – Pisa

20

21.10 Kingsman: Secret Service

IRIS

21.15 Shutter island

CIELO

21.20 X Factor – Stagione 20 Episodio 2 – Audizioni. 2a parte

27

21.10 Mamma ho preso il morbillo

34

21.00 Anche gli angeli mangiano fagioli

Gelsomino Ceramiche
Redazione23 Settembre 2026