Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 23 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 23 settembre
RAI1
21.30 Tale e quale Show
RAI2
21.20 Con Air
RAI3
21.15 Chi l’ha visto?
RETE4
21.30 E’ sempre cartabianca
CANALE5
20.40 La ruota dei campioni… e delle stelle
ITALIA1
21.26 Shark – Il primo squalo
TV8
21.40 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 7 – Pisa
20
21.10 Kingsman: Secret Service
IRIS
21.15 Shutter island
CIELO
21.20 X Factor – Stagione 20 Episodio 2 – Audizioni. 2a parte
27
21.10 Mamma ho preso il morbillo
34
21.00 Anche gli angeli mangiano fagioli