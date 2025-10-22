Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 22 ottobre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 9-1-1
RAI3
21.20 Chi L’Ha Visto?
RETE4
21.33 Realpolitik
CANALE5
21.20 This is me
ITALIA1
21.24 The Legend of Tarzan
LA7
21.15 Una giornata particolare – La morte di Cleopatra
TV8
20.55 Chelsea – Ajax
NOVE
21.30 Circo Massimo
20
21.10 Romeo deve morire
27
21.11 Parto col folle
34
21.00 Scuola di ladri – Parte seconda