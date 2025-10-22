Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 22 ottobre

RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 9-1-1

RAI3

21.20 Chi L’Ha Visto?

RETE4

21.33 Realpolitik

CANALE5

21.20 This is me

ITALIA1

21.24 The Legend of Tarzan

LA7

21.15 Una giornata particolare – La morte di Cleopatra

TV8

20.55 Chelsea – Ajax

NOVE

21.30 Circo Massimo

20

21.10 Romeo deve morire

27

21.11 Parto col folle

34

21.00 Scuola di ladri – Parte seconda

