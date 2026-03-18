Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 18 marzo

Redazione18 Marzo 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 18 marzo

RAI1

21.30 Morgane – Detective speciale

RAI2

21.30 Stasera tutto è possibile

RAI3

21.20 Chi l’ha visto?

RETE4

21.34 Real Politik

CANALE5

21.21 Vanina un vicequestore a Catania

ITALIA1

21.15 Le Iene

TV8

21.00 Liverpool – Galatasaray

NOVE

21.30 Walter Veltroni – Le emozioni che abbiamo vissuto

20

21.10 Jack Reacher – Punto di non ritorno

CIELO

21.20 Acts of Violence

27

21.10 La famiglia Addams

34

21.10 Quo vado?

Redazione18 Marzo 2026
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