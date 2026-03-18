Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 18 marzo
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 18 marzo
RAI1
21.30 Morgane – Detective speciale
RAI2
21.30 Stasera tutto è possibile
RAI3
21.20 Chi l’ha visto?
RETE4
21.34 Real Politik
CANALE5
21.21 Vanina un vicequestore a Catania
ITALIA1
21.15 Le Iene
TV8
21.00 Liverpool – Galatasaray
NOVE
21.30 Walter Veltroni – Le emozioni che abbiamo vissuto
20
21.10 Jack Reacher – Punto di non ritorno
CIELO
21.20 Acts of Violence
27
21.10 La famiglia Addams
34
21.10 Quo vado?