Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 17 settembre

Redazione17 Settembre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 Occhi di gatto

RAI3

21.20 Chi L’Ha Visto?

RETE4

21.33 Realpolitik

CANALE5

21.37 Buongiorno, mamma! – terza stagione

ITALIA1

21.27 The Transporter

LA7

21.15 Lezioni di mafie

TV8

20.55 Liverpool – Atletico Madrid

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.12 Lara Croft: Tomb Raider

27

21.12 La famiglia Addams

34

21.00 Il giorno piu’ bello del mondo

