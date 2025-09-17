Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 17 settembre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 Occhi di gatto
RAI3
21.20 Chi L’Ha Visto?
RETE4
21.33 Realpolitik
CANALE5
21.37 Buongiorno, mamma! – terza stagione
ITALIA1
21.27 The Transporter
LA7
21.15 Lezioni di mafie
TV8
20.55 Liverpool – Atletico Madrid
NOVE
21.30 Comedy Match
20
21.12 Lara Croft: Tomb Raider
27
21.12 La famiglia Addams
34
21.00 Il giorno piu’ bello del mondo