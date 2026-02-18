Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 17 febbraio

Anna Valle nel finale di Una nuova vita, in onda il 18 febbraio su Canale 5.
RAI1

21.30 Fabrizio De Andrè – Principe libero

RAI2

21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

RAI3

21.20 Chi l’ha visto?

RETE4

21.33 Realpolitik

CANALE5

21.30 Una nuova vita

ITALIA1

21.26 Klingsman: Secret Service

TV8

21.00 Club Bruges – Atletico Madrid

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.09 The Chronicles of Riddick

CIELO

21.20 Bruce Lee – La grande sfida

27

21.10 Il Corriere – The Mule

34

21.00 Caccia al tesoro

