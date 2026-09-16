Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 16 settembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 16 settembre
RAI1
21.30 Non cosi vicino
RAI2
21.20 Boston Blue – Stagione 1 Episodio 19 – Risolvere
RAI3
21.30 Mi manda Rai Tre – Furbetti d’Italia
RETE4
21.33 E’ sempre cartabianca
CANALE5
21.21 Erica una detective per caso – Stagione 1 Episodio 3
ITALIA1
21.30 The Plane
TV8
21.40 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 6 – Etna
20
21.10 Mortal Kombat 2021
IRIS
21.15 The Departed – Il bene e il male
RAIMOVIE
21.10 Driven
27
21.16 Il Ggg – Il grande gigante gentile
34
21.00 Caccia al tesoro