Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 16 settembre

Redazione16 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 16 settembre

RAI1

21.30 Non cosi vicino

RAI2

21.20 Boston Blue – Stagione 1 Episodio 19 – Risolvere

RAI3

21.30 Mi manda Rai Tre – Furbetti d’Italia

RETE4

21.33 E’ sempre cartabianca

CANALE5

21.21 Erica una detective per caso – Stagione 1 Episodio 3

ITALIA1

21.30 The Plane

TV8

21.40 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Stagione 11 Episodio 6 – Etna

20

21.10 Mortal Kombat 2021

IRIS

21.15 The Departed – Il bene e il male

RAIMOVIE

21.10 Driven

27

21.16 Il Ggg – Il grande gigante gentile

34

21.00 Caccia al tesoro

tenuta santa lucia
Redazione16 Settembre 2026