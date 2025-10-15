Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 15 ottobre

Redazione15 Ottobre 2025
Verissimo ospiti sabato 27
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 15 ottobre

RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 Occhi di gatto

RAI3

21.20 Chi L’Ha Visto?

RETE4

21.33 Realpolitik

CANALE5

21.20 This is me

ITALIA1

21.27 The Great Wall

LA7

21.15 Una giornata particolare – La caduta di Mussolini

TV8

21.35 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Circo Massimo

20

21.11 1997 fuga da New York

27

21.12 Un milione di modi per morire nel West

34

21.00 Scuola di ladri

Redazione15 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]