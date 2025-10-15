Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 15 ottobre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 Occhi di gatto
RAI3
21.20 Chi L’Ha Visto?
RETE4
21.33 Realpolitik
CANALE5
21.20 This is me
ITALIA1
21.27 The Great Wall
LA7
21.15 Una giornata particolare – La caduta di Mussolini
TV8
21.35 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Circo Massimo
20
21.11 1997 fuga da New York
27
21.12 Un milione di modi per morire nel West
34
21.00 Scuola di ladri