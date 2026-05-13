Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 13 maggio

Redazione13 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 13 maggio

RAI1

21.45 Succede anche nelle migliori famiglie

RAI2

21.20 Mare fuori

RAI3

21.15 Chi l’ha visto?

RETE4

21.30 Real Politik

CANALE5

21.00 Finale Coppa Italia Lazio-Inter

ITALIA1

21.27 Il richiamo della foresta

TV8

21.40 Alessandro Borghese 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Enrico Brignano

20

21.11 Barry Seal – Una storia americana

CIELO

21.20 Volo Pan Am 73

27

21.10 Arma letale 4

34

21.00 Una donna per amica

Redazione13 Maggio 2026