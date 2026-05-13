Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 13 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 13 maggio
RAI1
21.45 Succede anche nelle migliori famiglie
RAI2
21.20 Mare fuori
RAI3
21.15 Chi l’ha visto?
RETE4
21.30 Real Politik
CANALE5
21.00 Finale Coppa Italia Lazio-Inter
ITALIA1
21.27 Il richiamo della foresta
TV8
21.40 Alessandro Borghese 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Enrico Brignano
20
21.11 Barry Seal – Una storia americana
CIELO
21.20 Volo Pan Am 73
27
21.10 Arma letale 4
34
21.00 Una donna per amica