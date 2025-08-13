Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 13 agosto

Redazione13 Agosto 2025
RAI1

21.30 Poly

RAI2

21.00 Rocco Schiavone

RAI3

21.20 Il Colibrì

RETE4

21.23 Zona bianca

CANALE5

21.35 Fragili 2 – parte 1

ITALIA1

21.13 Chicago Med

LA7

21.15 La Torre di Babele – L’Italia degli Arroganti Noi figli di Manzoni

TV8

21.35 Harry, ti presento Sally

NOVE

21.30 Ghostbusters II

20

21.06 Samson – La vera storia di Sansone

27

21.13 Pan – Viaggio sull’isola che non c’e’

34

21.00 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto

