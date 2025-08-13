Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 13 agosto
RAI1
21.30 Poly
RAI2
21.00 Rocco Schiavone
RAI3
21.20 Il Colibrì
RETE4
21.23 Zona bianca
CANALE5
21.35 Fragili 2 – parte 1
ITALIA1
21.13 Chicago Med
LA7
21.15 La Torre di Babele – L’Italia degli Arroganti Noi figli di Manzoni
TV8
21.35 Harry, ti presento Sally
NOVE
21.30 Ghostbusters II
20
21.06 Samson – La vera storia di Sansone
27
21.13 Pan – Viaggio sull’isola che non c’e’
34
21.00 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto