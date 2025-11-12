Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 12 novembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 12 novembre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
20.35 Tennis – Nitto ATP Finals 2025
RAI3
21.20 Chi L’Ha Visto?
RETE4
21.33 Realpolitik
CANALE5
21.21 La notte nel cuore
ITALIA1
21.24 Edge of Tomorrow – Senza domani
LA7
21.15 Una giornata particolare
TV8
21.35 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 La Corrida
20
21.09 Die Hard – Vivere o morire
27
21.14 Fermati, o mamma spara
34
21.00 Andiamo a quel paese