Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 12 novembre

Redazione12 Novembre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

20.35 Tennis – Nitto ATP Finals 2025

RAI3

21.20 Chi L’Ha Visto?

RETE4

21.33 Realpolitik

CANALE5

21.21 La notte nel cuore

ITALIA1

21.24 Edge of Tomorrow – Senza domani

LA7

21.15 Una giornata particolare

TV8

21.35 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 La Corrida

20

21.09 Die Hard – Vivere o morire

27

21.14 Fermati, o mamma spara

34

21.00 Andiamo a quel paese

