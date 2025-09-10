Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 10 settembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 10 settembre
RAI1
21.30 Semplicemente Fiorella
RAI2
21.20 Rocco Schiavone
RAI3
21.20 Chi L’Ha Visto?
RETE4
21.23 Zona bianca
CANALE5
21.35 My Mother
ITALIA1
21.20 Sarabanda – Il torneo dei campioni
LA7
21.15 World Trade Center
TV8
21.35 Robin Hood principe dei ladri
NOVE
21.30 11 settembre – Io c’ero
20
21.11 L’ eliminatore
27
21.11 Interceptor (Mad Max)
34
21.00 La vita e’ una cosa meravigliosa