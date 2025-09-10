Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 10 settembre

Redazione10 Settembre 2025
SANREMO, ITALY, February 6, 2019: Singer Fiorella Mannoia performs during the 69th Italian Song Festival at Ariston theatre in Sanremo, Italy.
RAI1

21.30 Semplicemente Fiorella

RAI2

21.20 Rocco Schiavone

RAI3

21.20 Chi L’Ha Visto?

RETE4

21.23 Zona bianca

CANALE5

21.35 My Mother

ITALIA1

21.20 Sarabanda – Il torneo dei campioni

LA7

21.15 World Trade Center

TV8

21.35 Robin Hood principe dei ladri

NOVE

21.30 11 settembre – Io c’ero

20

21.11 L’ eliminatore

27

21.11 Interceptor (Mad Max)

34

21.00 La vita e’ una cosa meravigliosa

