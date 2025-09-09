Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 9 settembre

Redazione9 Settembre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 La Notte Dei Serpenti 2025

RAI3

21.20 La doppia vita di Madeleine Collins

RETE4

21.23 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.46 La notte nel cuore

ITALIA1

21.23 Sarabanda – Il torneo dei campioni

LA7

21.15 In viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti

TV8

21.35 Bohemian Rhapsody

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.12 Suicide Squad

27

21.11 I gemelli

34

21.06 Incastrati

