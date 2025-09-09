Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 9 settembre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 La Notte Dei Serpenti 2025
RAI3
21.20 La doppia vita di Madeleine Collins
RETE4
21.23 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.46 La notte nel cuore
ITALIA1
21.23 Sarabanda – Il torneo dei campioni
LA7
21.15 In viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti
TV8
21.35 Bohemian Rhapsody
NOVE
21.30 Comedy Match
20
21.12 Suicide Squad
27
21.11 I gemelli
34
21.06 Incastrati