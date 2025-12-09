Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 9 dicembre
RAI1
21.30 L’altro ispettore
RAI2
21.20 Belve Crime
RAI3
21.20 Amore criminale
RAIPREMIUM
21.20 Amore sotto il vischio
RETE4
21.33 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.21 La notte nel cuore
ITALIA1
21.15 Le Iene
TV8
21.35 X Factor: il cammino verso la vittoria
NOVE
21.30 Only Fun
20
21.11 3 Days to kill
CIELO
21.35 Bayern Monaco – Sporting Lisbona
27
21.13 That’s amore! Due improbabili seduttori
34
21.00 10 giorni con Babbo Natale
ITALIA2
21.03 American Pie – band camp