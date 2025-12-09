Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 9 dicembre

Redazione9 Dicembre 2025
RAI1

21.30 L’altro ispettore

RAI2

21.20 Belve Crime

RAI3

21.20 Amore criminale

RAIPREMIUM

21.20 Amore sotto il vischio

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.21 La notte nel cuore

ITALIA1

21.15 Le Iene

TV8

21.35 X Factor: il cammino verso la vittoria

NOVE

21.30 Only Fun

20

21.11 3 Days to kill

CIELO

21.35 Bayern Monaco – Sporting Lisbona

27

21.13 That’s amore! Due improbabili seduttori

34

21.00 10 giorni con Babbo Natale

ITALIA2

21.03 American Pie – band camp

