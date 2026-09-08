Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 8 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 8 settembre
RAI1
21.30 La legge di Lidia Poet – Stagione 1 Episodio 3 – Padri e figli
RAI2
21.20 La furia di un uomo – Wrath of man
RAI3
21.20 Mi manda Rai Tre – Dimmi come mangi
RETE4
21.30 Verità nascoste
CANALE5
21.20 Super Karaoke
ITALIA1
21.21 Colombiana
TV8
21.40 Bohemian Rhapsody
NOVE
21.30 Geopop racconta – Stagione 1 Episodio 1 – Cosa accadde l’11 settembre
20
21.10 Next
CIELO
21.20 Honest Thief
27
21.10 Tower Heist: colpo ad alto livello
34
21.00 La guerra dei nonni