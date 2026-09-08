Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 8 settembre

Redazione8 Settembre 2026
Super Karaoke
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 8 settembre

RAI1

21.30 La legge di Lidia Poet – Stagione 1 Episodio 3 – Padri e figli 

RAI2

21.20 La furia di un uomo – Wrath of man

RAI3

21.20 Mi manda Rai Tre – Dimmi come mangi

RETE4

21.30 Verità nascoste

CANALE5

21.20 Super Karaoke

ITALIA1

21.21 Colombiana

TV8

21.40 Bohemian Rhapsody

NOVE

21.30 Geopop racconta – Stagione 1 Episodio 1 – Cosa accadde l’11 settembre

20

21.10 Next 

CIELO

21.20 Honest Thief

27

21.10 Tower Heist: colpo ad alto livello

34

21.00 La guerra dei nonni

Manfredonia Isole Tremiti
Redazione8 Settembre 2026