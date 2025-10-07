Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 7 ottobre

Redazione7 Ottobre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 Freeze

RAI3

21.20 Of Dogs and Men

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.21 Buongiorno, mamma! – terza stagione

ITALIA1

21.26 Retribution

LA7

21.15 DiMartedì

TV8

21.35 X Factor

NOVE

21.30 Corpi da reato

20

21.08 47 Ronin

CIELO

21.15 Machete

27

21.12 Casper

34

21.00 Cetto c’e’ senzadubbiamente

