Stasera in tv, la programmazione di martedì 7 ottobre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 Freeze
RAI3
21.20 Of Dogs and Men
RETE4
21.33 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.21 Buongiorno, mamma! – terza stagione
ITALIA1
21.26 Retribution
LA7
21.15 DiMartedì
TV8
21.35 X Factor
NOVE
21.30 Corpi da reato
20
21.08 47 Ronin
CIELO
21.15 Machete
27
21.12 Casper
34
21.00 Cetto c’e’ senzadubbiamente