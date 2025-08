[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di martedì 5 agosto

RAI1

21.30 Simon Coleman

RAI2

21.20 Ma… Diamoci Del Tour! In Europa

RAI3

21.10 Aida (Arena di Verona 2025)

RETE4

21.31 Delitti ai Caraibi

CANALE5

21.43 Sissi

ITALIA1

21.26 Max Working – Lavori in corso

LA7

20.35 In Onda

TV8

21.35 Now you see me – I maghi del crimine

NOVE

21.30 Via dall’incubo

20

21.11 Doomsday

27

21.14 Cattivi vicini 2

34

21.00 Com’e’ bello far l’amore