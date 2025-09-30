Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 30 settembre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 Freeze
RAI3
21.20 Io Capitano
RETE4
21.33 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.45 Buongiorno, mamma! – terza stagione
ITALIA1
21.24 The Protege’
LA7
21.15 DiMartedì
TV8
21.35 X Factor
NOVE
21.30 E’ già ieri
20
21.09 Viaggio al centro della Terra
27
21.12 Come ti spaccio la famiglia
34
21.00 Incastrati