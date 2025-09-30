Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 30 settembre

Redazione30 Settembre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 Freeze

RAI3

21.20 Io Capitano

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.45 Buongiorno, mamma! – terza stagione

ITALIA1

21.24 The Protege’

LA7

21.15 DiMartedì

TV8

21.35 X Factor

NOVE

21.30 E’ già ieri

20

21.09 Viaggio al centro della Terra

27

21.12 Come ti spaccio la famiglia

34

21.00 Incastrati

