Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 2 settembre
RAI1
21.30 La ragazza della palude
RAI2
21.18 Basket: Europei Maschili 2025 – Italia – Spagna
RAI3
21.20 Finale a sorpresa
RETE4
21.30 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.41 La notte nel cuore
ITALIA1
21.25 Yoga Radio Estate
LA7
20.35 In Onda
TV8
20.30 Radio Zeta Future Hits Live 2025, il concerto: Verona
NOVE
21.30 Comedy Match – Best of
20
21.12 Prey – La grande caccia
27
21.12 Space Cowboys
34
21.00 Bentornato Presidente