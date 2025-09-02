Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 2 settembre

Redazione2 Settembre 2025
RAI1

21.30 La ragazza della palude

RAI2

21.18 Basket: Europei Maschili 2025 – Italia – Spagna

RAI3

21.20 Finale a sorpresa

RETE4

21.30 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.41 La notte nel cuore

ITALIA1

21.25 Yoga Radio Estate

LA7

20.35 In Onda

TV8

20.30 Radio Zeta Future Hits Live 2025, il concerto: Verona

NOVE

21.30 Comedy Match – Best of

20

21.12 Prey – La grande caccia

27

21.12 Space Cowboys

34

21.00 Bentornato Presidente

