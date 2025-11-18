Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 18 novembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di martedì 18 novembre
RAI1
21.30 Il commissario Ricciardi
RAI2
21.20 Belve
RAI3
21.20 Amore criminale
RETE4
21.33 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.20 La notte nel cuore
ITALIA1
21.15 Le Iene
TV8
21.30 X Factor
NOVE
21.30 Only Fun
20
21.12 Colombiana
CIELO
20.45 Spagna-Turchia
27
21.12 Dennis la minaccia
34
21.00 Io, loro e Lara
ITALIA2
21.15 American Pie