Stasera in tv, la programmazione di martedì 18 novembre

Redazione18 Novembre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Ricciardi

RAI2

21.20 Belve

RAI3

21.20 Amore criminale

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.20 La notte nel cuore

ITALIA1

21.15 Le Iene

TV8

21.30 X Factor

NOVE

21.30 Only Fun

20

21.12 Colombiana

CIELO

20.45 Spagna-Turchia

27

21.12 Dennis la minaccia

34

21.00 Io, loro e Lara

ITALIA2

21.15 American Pie

