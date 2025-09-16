Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 16 settembre

Redazione16 Settembre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Montalbano

RAI2

21.20 Freeze

RAI3

21.20 Il coraggio di Blanche

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.31 Io canto family

ITALIA1

21.27 Shark – Il primo squalo

LA7

21.15 DiMartedì

TV8

21.35 X Factor

NOVE

21.30 Femmine contro maschi

20

21.10 Solo per vendetta

27

21.12 Doc Hollywood – Dottore in carriera

34

21.00 Incastrati

