Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 16 settembre
RAI1
21.30 Il commissario Montalbano
RAI2
21.20 Freeze
RAI3
21.20 Il coraggio di Blanche
RETE4
21.33 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.31 Io canto family
ITALIA1
21.27 Shark – Il primo squalo
LA7
21.15 DiMartedì
TV8
21.35 X Factor
NOVE
21.30 Femmine contro maschi
20
21.10 Solo per vendetta
27
21.12 Doc Hollywood – Dottore in carriera
34
21.00 Incastrati