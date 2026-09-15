Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 15 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 15 settembre
RAI1
21.30 Il giovane Montalbano – Il ladro onesto
RAI2
20.55 Pallavolo – Europei 2026 – Cechia Vs Italia
RAI3
21.20 Filorosso 2026
RETE4
21.33 Verità nascoste
CANALE5
21.20 Super Karaoke
ITALIA1
20.52 Calcio – Coppa Italia – Fiorentina Vs Pisa
TV8
21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 1 – Audizion
20
21.10 The Batman
RAIMOVIE
21.10 Il codice Da Vinci
27
21.10 Harry ti presento Sally
LA5
21.10 Adaline – L’eterna giovinezza
34
21.00 50 km all’ora
ITALIA2
20.59 Hunger Games