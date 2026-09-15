Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 15 settembre

Redazione15 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 15 settembre

RAI1

21.30 Il giovane Montalbano – Il ladro onesto

RAI2

20.55 Pallavolo – Europei 2026 – Cechia Vs Italia

RAI3

21.20 Filorosso 2026

RETE4

21.33 Verità nascoste

CANALE5

21.20 Super Karaoke

ITALIA1

20.52 Calcio – Coppa Italia – Fiorentina Vs Pisa

TV8

21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 1 – Audizion

20

21.10 The Batman

RAIMOVIE

21.10 Il codice Da Vinci

27

21.10 Harry ti presento Sally

LA5

21.10 Adaline – L’eterna giovinezza

34

21.00 50 km all’ora 

ITALIA2

20.59 Hunger Games

Promo Maiorano
Redazione15 Settembre 2026